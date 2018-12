Freiburger OB: verstärkt Ursachen von Kriminalität angehen

Nach Debatten um die Sicherheit in seiner Stadt sieht Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) Handlungsbedarf bei der Straßensozialarbeit und der Kriminalprävention. Zudem brauche es stärkere Anstrengungen zur Integration von Flüchtlingen, sagte Horn der Deutschen Presse-Agentur: „Da wünsche ich mir, dass das Land und auch der Bund uns bei Präventions- und Integrationsmaßnahmen stärker unterstützen.“ Es gehe darum, Verbrechen zu bekämpfen und den Bürgern ein sicheres Gefühl zu geben. Ziel sei es, verstärkt die Ursachen von Kriminalität anzugehen. Land und Bund sollten dabei unbürokratisch helfen.

Nach schweren Verbrechen, unter anderem dem Mord an einer Studentin, hatte das Sicherheitsgefühl in Freiburg seit Oktober 2016 gelitten. Eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung im Oktober entfachte die Debatte neu. Die Polizei erhöhte daher ihre Präsenz in der Stadt.

