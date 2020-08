Freiburger Mühlwald: Wald mit dem höchsten Baum Deutschlands

Der Mühlwald in Freiburg ist ein Ort des Rekordes. Denn das dicht bewaldete Forstgebiet, Teil des Freiburger Stadtwaldes, beheimatet einen Baum mit Spitzenwert: „Waldtraut vom Mühlwald“, so haben Förster die Douglasie genannt, ist mit inzwischen mehr als 67 Metern offiziellen Angaben zufolge der höchste Baum Deutschlands. Dieses Jahr hat „Waldtraut“ ein kleines Jubiläum: Sie ist 110 Jahre alt - und zum Ausflugs- und Wanderziel geworden.

„Waldtraut vom Mühlwald“ ist zwar schon eine alte Dame - aber immer noch im Wachstum. Die Douglasie in dem Wald im Freiburger Stadtteil Günterstal, am Fuße des Schwarzwaldbergs Schauinsland, wächst jedes Jahr 30 bis 33 Zentimeter. Zuletzt von Wissenschaftlern vermessen wurde der Baum vor drei Jahren: Damals war er 66,58 Meter hoch. Er ist damit nach Angaben der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg bundesdeutscher Rekordbaum.

Die Douglasie von der nordamerikanischen Westküste kam 1913 als dreijähriger Setzling in den Mühlwald, sagt die Leiterin des städtischen Forstamtes in Freiburg, Nicole Schmalfuß. Weil sich heimische Bäume in dem feuchten Waldgebiet am Hang des Berges nicht so gut entwickelten, wurde eine Douglasien-Kolonie gesetzt. Was als Versuchspflanzung gedacht war, wurde zum Erfolgsmodell. „Die Bäume wachsen und gedeihen besser als zum Beispiel die heimischen Nadelbaumarten“, sagt Schmalfuß. „Waldtraut“ wächst besonders hoch hinaus. An ihre Höhe kommt deutschlandweit kein anderer Baum heran.

Wo „Waldtraut“ im europäischen Vergleich steht, ist unklar. In anderen Ländern gibt es hierfür den Forstbehörden zufolge zu wenige amtlich vermessene Bäume. Deutschlandweit lieferte sich Freiburg zu der Frage, wer den höchsten Baum der Republik hat, lange ein Duell mit Eberbach bei Heidelberg. Messungen der Universität Karlsruhe im März 2008 erklärten Freiburg schließlich zum Sieger. „Waldtraut“ war damals etwas mehr als drei Meter höher als der Baum in Eberbach.

Höchster Baum Deutschlands

Freiburg-Tourismus zum höchsten Baum Deutschlands

Infos zum Freiburger Stadtwald

Übersicht höchste Bäume Deutschlands

Übersicht höchste Bäume weltweit

Höchster Baum in Eberbach