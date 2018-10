Der Defensivspieler Robin Koch vom SC Freiburg ist für die U21-Nationalmannschaft nachnominiert worden. Trainer Stefan Kuntz berief den 22-Jährigen, weil er die Absagen von Waldemar Anton von Hannover 96 und Suat Serdar vom FC Schalke 04 kompensieren musste. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Die U21-Auswahl tritt in den beiden abschließenden EM-Qualifikationsspielen gegen Norwegen am 12. Oktober in Ingolstadt und gegen Irland vier Tage später in Heidenheim an.

