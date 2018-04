Freiburger Höfler und Koch vor Spiel in Mainz angeschlagen

Die Stammspieler Nicolas Höfler und Robin Koch drohen beim SC Freiburg für das wichtige Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 auszufallen. Beide konnten wegen muskulärer Problemen in dieser Woche noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Trainer Christian Streich kündigte am Freitag an, kein zu hohes Risiko eingehen zu wollen. Stürmer Lucas Höler kann dagegen nach überstandenem Magen-Darm-Infekt am Montag bei seinem früheren Club wieder dabei sein.

Vor dem 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben die Breisgauer drei Punkte Vorsprung vor dem FSV Mainz 05, der auf dem Abstiegsrelegationsrang steht. „Wir wissen, dass wir mit einem Erfolgserlebnis punktemäßig einen Riesenschritt machen können“, sagte Streich.

