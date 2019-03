Die Fußballerinnen des SC Freiburg stehen erstmals in der Vereinsgeschichte im DFB-Pokalfinale. Nach zuletzt fünf Halbfinal-Niederlagen in Serie gewann der Sport-Club am Sonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0). Die Tore für den Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga erzielten Janina Minge (26. Minute) und Hoffenheims Leonie Pankratz, die einen Schuss von Giulia Gwinn ins eigene Netz lenkte (49.). Das Finale findet am 1. Mai in Köln statt.