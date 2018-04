Freiburger entscheiden am 6. Mai über den Chef im Rathaus

Der nach seiner Wahlschlappe in Bedrängnis geratene Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon (57, Grüne) muss sich im zweiten Wahlgang am 6. Mai seinen beiden größten Konkurrenten stellen. Der von der SPD unterstützte parteilose Sozialexperte Martin Horn (33) aus Sindelfingen tritt ebenso wieder an wie die von einem linken Bündnis getragene Lehrerin und Stadträtin Monika Stein (48), wie diese zum Ende der Bewerbungsfrist am Mittwochabend mitteilten.

Salomon, seit 16 Jahren im Amt, will sich bei der Wahl eine dritte - acht Jahre dauernde - Amtszeit sichern. Im ersten Wahlgang am Sonntag hatte er im Vergleich zur vorangegangenen Wahl vor acht Jahren deutliche Stimmenverluste hinnehmen müssen und war mit 31,3 Prozent lediglich auf Platz zwei gelandet. An die Spitze kam mit 34,7 Prozent überraschend der von der SPD unterstützte Kandidat Horn. Hinter Salomon platzierte sich die linke Kandidatin Stein (26,2 Prozent). Salomon hatte die Ergebnisse als „Denkzettel“ bezeichnet und angekündigt, zu kämpfen.

Im nun anstehenden zweiten Wahlgang reicht für den Sieg die einfache Mehrheit, sagte ein Sprecher des Rathauses. Es siegt also der Kandidat, der die meisten Stimmen hat. Im ersten Wahlgang waren noch mehr als 50 Prozent der Stimmen notwendig. Weil dies keiner der Kandidaten erreichte, wird nun noch einmal gewählt.

Neben Horn, Salomon und Stein tritt am 6. Mai auch der parteilose Unternehmer Anton Behringer (50) noch einmal an. Er hatte im ersten Wahlgang am Sonntag jedoch lediglich 3,7 Prozent erreicht. Die anderen Bewerber vom Sonntag haben eine erneute Kandidatur abgelehnt.

Freiburg ist mit knapp 230 000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Baden-Württembergs. Vor Salomon hatte 20 Jahre lang die SPD den Oberbürgermeister gestellt.

