Freiburg zu Gast bei Europa-League-Verlierern aus Leverkusen

Der SC Freiburg will die Formschwäche von Bayer Leverkusen nutzen und in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Europapokalplätze halten. Nachdem sie in drei der vergangenen vier Partien torlos geblieben sind, brauchen die Badener zum Abschluss des 23. Spieltags heute (18.00 Uhr/Sky) aber eine bessere Offensivleistung, um bei der Werkself tatsächlich gewinnen zu können. Bei Bayer steht Trainer Peter Bosz nach vier sieglosen Spielen in Serie und dem Europa-League-Aus gegen die Young Boys Bern am Donnerstag zunehmend unter Druck.

