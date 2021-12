Freiburg will sich bei Union rehabilitieren

Fußball-Bundesligist SC Freiburg will sich im Auswärtsspiel bei Union Berlin am Mittwoch (20.30 Uhr) für die jüngste Niederlage gegen Hoffenheim rehabilitieren. Die Breisgauer bangen allerdings um den Einsatz ihren Leistungsträgers Nico Schlotterbeck. Trainer Christian Streich bezifferte die Chance des Verteidigers, auflaufen zu können, am Dienstag auf „50 zu 50“. Die Reise des Teams in die Hauptstadt sollte der U21-Europameister, der vergangene Saison an Union ausgeliehen gewesen war, jedenfalls mit antreten. Schlotterbeck hatte sich bei der 1:2-Pleite der Freiburger am Wochenende gegen 1899 Hoffenheim verletzt.

