Freiburg will in Gladbach für Europapokal-Teilnahme siegen

Der Zieleinlauf bei der Elektrifizierung der Südbahn ist in Sicht: Mit dem letzten Bauabschnitt vom 6. April bis 30. April zwischen Ravensburg und Friedrichshafen-Stadt werden noch abschließende Gleisarbeiten sowie Anpassungen in den Stellwerken durchgeführt, wie die Deutsche Bank in einer Pressemitteilung wissen lässt.

Anschließend wird dann im Sommer die Oberleitung unter Strom gesetzt. Dann werden auch die notwendige Messfahrten, Prüfungen und technischen Abnahmen durchgeführt.