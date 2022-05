Freiburg will gegen Union Champions-League-Platz festigen

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hofft vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) weiter auf die erstmalige Teilnahme an der Champions League. Mit einem Sieg gegen den Tabellensiebten bliebe der Sport-Club am vorletzten Spieltag in jedem Fall auf Rang vier. Diese Platzierung würde am Saisonende die Qualifikation für die Königsklasse bedeuten.

Freiburg hat von den zurückliegenden 13 Pflichtspielen nur eines verloren, aber auch der Gast aus Berlin zeigte sich zuletzt mit vier Spielen ohne Niederlage in starker Form. SC-Trainer Christian Streich muss gegen Union weiterhin auf Angreifer Kevin Schade sowie auf die Mittelfeldspieler Yannik Keitel und Noah Weißhaupt verzichten.

