Freiburg will gegen Schalke Minimalchance auf Europa wahren

Der SC Freiburg will mit einem Sieg über den abgeschlagenen Tabellenletzten FC Schalke 04 heute (15.30 Uhr/Sky) seine kleine Chance auf eine Europapokalteilnahme am Leben halten. In den vergangenen fünf Partien gab es vier Niederlagen für die Badener. Ihre personelle Situation hat sich aber entspannt. Lucas Höler, Ermedin Demirovic und Nicolas Höfler stehen wieder zur Verfügung. Auch Vincenzo Grifo kehrte nach seiner Corona-Infektion ins Mannschaftstraining zurück. Der Schalker Abstieg ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, dieses Wochenende aber noch nicht möglich.

