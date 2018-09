Freiburg will Erfolgsserie mit Trainer Streich ausbauen

Trotz seiner Personalprobleme will der SC Freiburg die englische Woche mit drei Spielen in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen beenden. Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim FC Augsburg sind aber einige Profis der Badener angeschlagen. Rechtsverteidiger Lukas Kübler fällt sicher aus. Pascal Stenzel, Manuel Gulde, Mike Frantz und Janik Haberer sind fraglich. Seit Trainer Christian Streich nach seinem Bandscheibenvorfall wieder auf die Bank zurückkehrte, holten die Freiburger sieben Punkte in sieben Spielen. Zuletzt gewannen die Badener mit 1:0 gegen den FC Schalke 04 und mit 3:1 beim VfL Wolfsburg.

