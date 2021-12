Freiburg will auf Champions-League-Platz überwintern

Der SC Freiburg kann im Falle eines Sieges zum Hinrunden-Abschluss der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen am heutigen Nachmittag (15.30 Uhr/DAZN) erstmals in seiner Vereinsgeschichte auf einem Champions-League-Platz überwintern. Die momentan vor dem Sport-Club stehenden Gäste haben zurzeit zwei Punkte Vorsprung auf Freiburg. Gewinnen die Badener, würden sie Bayer in jedem Fall überholen und auf einen Tabellenrang springen, der am Saisonende zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

Zuletzt lief es sportlich allerdings nicht rund beim SC. In den vergangenen sechs Spielen gab es nur einen Sieg, dafür aber vier Niederlagen. Auch Leverkusen präsentierte sich zuletzt glücklos und blickt auf zwei Pleiten und ein Remis in drei Pflichtspielen zurück.

