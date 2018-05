Freiburg verpflichtet niederländischen Torhüter Mark Flekken

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den niederländischen Torhüter Mark Flekken verpflichtet. Der 24-Jährige kommt im Sommer vom Zweitligisten MSV Duisburg, wie der Sport-Club am Montagabend mitteilte. „Wir sind uns sicher, dass er in unser Torhüterteam passt und eine echte Verstärkung darstellt“, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach. Wie lange sein Vertrag in Freiburg läuft, teilte der SC wie üblich nicht mit. Vor dem MSV hatte Flekken bei der SpVgg Greuther Fürth, Alemannia Aachen und Roda Kerkrade gespielt.

