Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Offensivspieler Brandon Borrello für ein Jahr an den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf verliehen. Der 25 Jahre alte Australier, der 2018 vom 1. FC Kaiserslautern gekommen war, soll in der kommenden Saison beim Bundesliga-Absteiger Spielpraxis sammeln. Über die genauen Vertragsinhalte machten die Vereine am Dienstag keine Angaben.

