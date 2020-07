Freiburg verleiht jüngeren Schlotterbeck an Union Berlin

Fußball-Bundesligist SC Freiburg verleiht Abwehrspieler Nico Schlotterbeck (20) für die kommende Saison an den Ligarivalen 1. FC Union Berlin. In der vergangenen Saison hatten die Badener bereits seinen älteren Bruder Keven (23), der mittlerweile wieder zu ihrem eigenen Profi-Kader gehört, an die Köpenicker ausgeliehen.

„Wir erhoffen uns bei Nico eine ähnliche Entwicklung wie bei seinem Bruder“, sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach: „Es ist für Nico jetzt wichtig, dass er viel Spielzeit auf hohem Niveau bekommt. Diese Erfahrung wird in Zukunft sowohl Nico selbst, als auch dem SC Freiburg zugutekommen.“

Kader SC Freiburg

Saison-Statistik SC Freiburg

Bundesliga-Tabelle