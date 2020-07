Freiburg verleiht Außenverteidiger Okoroji nach Paderborn

Fußball-Bundesligist SC Freiburg verleiht Abwehrspieler Chima Okoroji für die kommende Saison an Zweitliga-Club SC Paderborn. Das teilten die Breisgauer am Dienstag mit. In der vergangenen Saison spielte der 23-Jährige auf Leihbasis beim SSV Jahn Regensburg. Er war im Sommer 2017 vom FC Augsburg nach Freiburg gewechselt, bestritt seitdem aber nur zwei Bundesliga-Spiele für die Badener.

Saison-Statistik SC Freiburg

Bundesliga-Tabelle

Vereinsmitteilung