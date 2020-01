Stürmer Lucas Höler hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg verlängert. Angaben zur Vertragslaufzeit machte der Club am Donnerstag wie üblich keine. Der 25 Jahre alte Rechtsfuß war vor zwei Jahren vom SV Sandhausen nach Freiburg gewechselt. In der Hinrunde kam er auf 19 Pflichtspieleinsätze in der Bundesliga und dem DFB-Pokal und erzielte dabei vier Tore. Vier Treffer bereitete er vor.

