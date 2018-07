Wolfsburg (dpa) - Der nächste Doppelpack von Grafite hat dem VfL Wolfsburg und Trainer Steve McClaren eine perfekte englische Woche beschert. Mit seinen Treffern zum 2:1 (1:1) gegen den SC Freiburg sorgte der Torschützenkönig von 2009 am Sonntag für den dritten Sieg der Wolfsburger binnen acht Tagen und den ersten Heimerfolg über die Breisgauer seit dem 17. April 2004. Grafite war in der 25. und 64. Minute nach Diego-Freistößen jeweils per Kopf zur Stelle und markierte wie schon zuletzt beim 3:1 in Hamburg zwei Tore. Der Ausgleich durch das sechste Tor von Bundesliga-Topschütze Papiss Demba Cissé (36.) war vor 26 204 Fans zu wenig für die Gäste.