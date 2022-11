Freiburg und Union mit jeweils zwei Neuen ins Topspiel

Der SC Freiburg und der 1. FC Union Berlin gehen mit jeweils zwei frischen Kräften ins Topspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Bei den Gastgebern rücken im Vergleich zur 1:3-Niederlage bei RB Leipzig am vergangenen Mittwoch die Mittelfeldspieler Yannik Keitel und Vincenzo Grifo neu in die Startelf und verdrängen Maximilian Eggestein und den südkoreanischen WM-Fahrer Woo-yeong Jeong auf die Bank. Bei den Köpenickern beginnen nach dem 2:2 gegen den FC Augsburg Christopher Trimmel und Genki Haraguchi anstelle von Niko Gießelmann (Bank) und des gelbgesperrten Rani Khedira.

Freiburg und Union sind die Überraschungsteams der bisherigen Saison. Beide würden im Falle eines Sieges auf Platz zwei überwintern.

