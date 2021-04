Freiburg und Hoffenheim selbstbewusst ins Landesduell

Der SC Freiburg will seine Minimalchance auf Europa wahren, die TSG 1899 Hoffenheim den nächsten Schritt zum Klassenerhalt machen. Sowohl die Breisgauer als auch die Kraichgauer gehen selbstbewusst ins Landesduell in der Fußball-Bundesliga am heutigen Nachmittag (15.30 Uhr/Sky). Freiburg gewann voriges Wochenende 4:0 gegen Schalke und hatte wegen der Corona-Quarantäne der Hertha unter der Woche spielfrei. Hoffenheim holte beim 3:2 gegen Gladbach am Mittwoch drei ganz wichtige Punkte für die anvisierte Rettung und will nach sechs vergeblichen Anläufen nun auch auswärts mal wieder gewinnen.

