Fußball-Bundesligist SC Freiburg setzt im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder auf Stürmerstar Nils Petersen in der Startelf. Der Rekordtorschütze der Badener beginnt anstelle von Neuzugang Ermedin Demirovic. „Es ist eine sehr enge Entscheidung“, sagte Trainer Christian Streich dazu bei Sky: „Am liebsten hätte ich zwei Nils - einen, der anfängt, einen, den ich einwechseln kann.“ Nach neun sieglosen Spielen in Serie hoffen die Freiburger gegen den Aufsteiger auf ihren ersten Heimerfolg in dieser Saison.

Bei der Arminia fällt Mittelfeldspieler Reinhold Yabo krankheitsbedingt aus und wird durch Cebio Soukou ersetzt. Ansonsten vertraut Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus der gleichen Anfangsformation wie beim 2:1 gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende.

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Kader Arminia Bielefeld

Spielplan Arminia Bielefeld