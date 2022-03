Freiburg spielt um Schritt Richtung Europa-Qualifikation

In seinem ersten Heimspiel nach der erneuten Vertragsverlängerung von Trainer Christian Streich trifft der SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den VfL Wolfsburg. Gegen die Niedersachsen wollen die sechstplatzierten Badener den nächsten Schritt in Richtung des erhofften Europapokal-Einzugs machen. Keine ihrer vergangenen fünf Heimpartien in der Fußball-Bundesliga haben die Freiburger verloren. Zudem kehrt der wichtige Mittelfeldspieler Nicolas Höfler nach einer Gelbsperre zurück. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Stürmer Kevin Schade hingegen drohen verletzungsbedingt auszufallen.

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Bundesliga-Tabelle

© dpa-infocom, dpa:220311-99-483461/4