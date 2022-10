Freiburg rotiert ordentlich: Atubolu gegen St. Pauli im Tor

Der SC Freiburg rotiert nach der 0:5-Niederlage beim FC Bayern München und verändert seine Startelf für das Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli an diesem Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) auf gleich sieben Positionen. Das Tor des Fußball-Bundesligisten hütet erstmals in dieser Saison U21-Nationalkeeper Noah Atubolu. Die einzigen vier Profis in der Anfangsformation von Trainer Christian Streich, die auch im Bundesliga-Spiel bei den Bayern begonnen haben, sind Kapitän Christian Günter, Abwehrchef Matthias Ginter, Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein und Offensivmann Ritsu Doan.

St. Pauli startet im Vergleich zum 3:0 im Liga-Duell mit dem Hamburger SV am vergangenen Wochenende mit drei Neuen. Betim Fazliji, Lukas Daschner und Connor Metcalfe beginnen beim ersatzgeschwächten Tabellenzwölften der zweiten Liga für den verletzten Jakov Medic, den gesperrten Manolis Saliakas und den zunächst auf der Bank sitzenden Igor Matanovic.

