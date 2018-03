Freiburg muss beim Tabellenzweiten FC Schalke 04 antreten

Ein schweres Unglück hat sich am Karfreitag gegen 16.30 Uhr am Bahnübergang Friedhofstraße in Langenargen ereignet. Ein aus Friedrichshafen kommender Interregio-Express erfasste laut Polizei bei geschlossenen Schranken mitten im Übergangsbereich ein Auto.

Laut Polizeibericht wollte die 83-jährige Fahrerin den Bahnübergang überqueren und versuchte dann aus bislang nicht geklärten Gründen, auf den Gleisen zu wenden. Im Zuge des Aufpralls wurde der Pkw rund 150 Meter mitgeschleift.