Freiburg mit Schlotterbeck - Frankfurt ohne Hinteregger

Der SC Freiburg setzt im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf exakt die gleiche Startelf wie bei der 1:2-Niederlage beim FC Bayern München vor zwei Wochen. Auch Verteidiger Nico Schlotterbeck, dessen Einsatz wegen muskulärer Probleme fraglich war, ist dabei. Die Badener können gegen Frankfurt einen Clubrekord einstellen: Zehn Heimspiele ohne Niederlage in Serie gelangen ihnen in der Fußball-Bundesliga bislang nur 2012.

Eintracht-Trainer Oliver Glasner ändert seine Anfangsformation im Vergleich zum 2:1 bei der SpVgg Greuther Fürth auf zwei Positionen: Für Martin Hinteregger, der im Training einen Schlag abbekommen hat und deshalb ausfällt, sowie Erik Durm (auf der Bank) beginnen die Routiniers Makoto Hasebe und Timothy Chandler.

