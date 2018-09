Freiburg mit großen Personalproblemen vor Spiel in Augsburg

Die Verletztenliste des SC Freiburg ist vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg länger geworden. Rechtsverteidiger Lukas Kübler bekam beim 1:0 gegen den FC Schalke 04 einen Schlag auf die Schläfe und wird am Sonntag (18.00 Uhr) definitiv nicht spielen können. Sein Vertreter Pascal Stenzel hat seit dem Heimsieg vom Dienstagabend Schulterprobleme und droht ebenfalls auszufallen. Auch Innenverteidiger Manuel Gulde ist mit einer Sprunggelenksverletzung angeschlagen.

Fraglich sind weiterhin die Einsätze von Mike Frantz (Wadenprellung) und Janik Haberer (Schädelprellung). Für Trainer Christian Streich stellen sich deshalb „viele Fragen in Bezug auf die Zusammensetzung und auf das System“. Aufgrund der Personalprobleme überlegt der Coach, auf eine Dreierkette umzustellen, wie er am Freitag sagte: „Wir müssen vom Gefühl her aufstellen und personell so viel Energie wie möglich auf den Platz bringen.“

