Freiburg mit Eggestein gegen einstigen Angstgegner BVB

Nach dem 0:0 zum Auftakt in Bielefeld strebt der SC Freiburg heute (15.30 Uhr/Sky) seinen ersten Sieg in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga an. Der erst unter der Woche aus Bremen verpflichtete Neuzugang Maximilian Eggestein soll im Heimspiel gegen Borussia Dortmund dabei gleich im Kader stehen. Vergangene Saison bezwangen die Freiburger den BVB mit 2:1 und beendeten damit ihre Serie von zuvor 19 sieglosen Spielen gegen Schwarz-Gelb. Zweimal nacheinander hat der Sport-Club gegen Dortmund noch nie gewonnen.

