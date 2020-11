Nach zwei Unentschieden gegen Wolfsburg (1:1) und Bremen (1:1) peilt Fußball-Bundesligist SC Freiburg am heutigen Sonntag gegen Bayer Leverkusen den ersten Heimsieg in der neuen Saison an. Verzichten müssen die Badener dabei allerdings erneut auf Mittelfeldmann Amir Abrashi, den Wadenprobleme plagen. Die Gäste aus Leverkusen sind nach ihrer 0:1-Niederlage in der Europa League bei Slavia Prag unter der Woche auf Wiedergutmachung aus.

