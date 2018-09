Das Testspiel zwischen dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und dem Zweitligisten SV Sandhausen ist am Donnerstagabend wegen eines Gewitters beim Stand von 0:0 in der zweiten Halbzeit vorzeitig abgebrochen worden. In der Startelf der Freiburger stand in Löchgau wieder der frühere französische Nationalspieler Yoric Ravet, der in dieser Bundesligasaison wegen einer Muskelverletzung noch nicht eingesetzt werden konnte. Auf der Trainerbank fehlte erneut Chefcoach Christian Streich, der durch einen Bandscheibenvorfall gehandicapt ist.