Mittelfeldspieler Janik Haberer wird dem SC Freiburg wahrscheinlich auch im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) fehlen. Der 26-Jährige hatte beim 0:1 gegen Bremen einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen und fehlte zuletzt schon im Auswärtsspiel in Frankfurt. Zum Ende der englischen Woche „kann es gut sein, dass wir auf einigen Positionen wechseln“, sagte SC-Trainer Christian Streich am Donnerstag.

Das könnte auch Nationalspieler Luca Waldschmidt betreffen, der seine Auswechslung in Frankfurt offenbar nicht so ganz nachvollziehen konnte. „Er war nicht so glücklich darüber“, bestätigte Streich. Er habe ihm deshalb erst mal die Gründe erklärt, die unter anderem in der langen Verletzungspause des Stürmers liegen. „Deswegen hat er wenig gespielt, und unter Berücksichtigung dessen war ich zufrieden mit seiner Leistung“, sagte der SC-Coach.

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Saison-Statistik SC Freiburg

Bundesliga-Tabelle