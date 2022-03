Freiburg gastiert am Samstagabend in Sinsheim

Der SC Freiburg ist in der Endphase der Saison in der Fußball-Bundesliga noch vier Mal samstags gefordert. Die Breisgauer bestreiten unter anderem das Topspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim am 30. April um 18.30 Uhr, wie die Deutsche Fußball Liga durch die zeitgenaue Ansetzung der Spieltage 31 bis 34 am Donnerstag mitteilte.

Zudem kommen am 23. April Borussia Mönchengladbach und am 7. Mai der 1. FC Union Berlin nach Freiburg. Am letzten Spieltag gastiert der Sport-Club bei Bayer Leverkusen. Diese Partien werden jeweils um 15.30 Uhr angepfiffen.

