Freiburg garantiert stabile Mieten für städtische Wohnungen

Der neue Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) garantiert knapp drei Monate nach seinem Amtsantritt Bewohnern städtischer Wohnungen in Freiburg stabile Mieten. Auf vorerst unbestimmte Zeit werde es keine Mietpreiserhöhungen geben, sagte Horn. Dies habe er am Montag als Aufsichtsratsvorsitzender der Freiburger Stadtbau entschieden. Dies sei auch überregional ein Zeichen gegen steigende Mieten, unter denen vor allem Gering- und Normalverdiener zunehmend litten. Kommunen müssten handeln und für bezahlbaren Wohnraum eintreten. Dies habe auch der Wohngipfel der Bundesregierung am Freitag in Berlin gezeigt.

Horn hatte zum Amtsantritt Anfang Juli den Stopp von Mietpreiserhöhungen für städtische Wohnungen angekündigt. Nun startete er den Angaben zufolge ein sogenanntes Mietmoratorium. Dieses hält Mieten vorerst stabil. Zunächst sollte diese Garantie ein Jahr gelten, sagte Horn der dpa. Nun aber werde der Zeitraum noch nicht näher festgelegt. So könnten die finanziellen Folgen genau untersucht werden. Zudem könne die Stadt so flexibel reagieren.

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist Horn zufolge eines der zentralen Themen in den Kommunen. In Freiburg sei die Lage deutschlandweit besonders prekär. Hier gebe es zu wenige Wohnungen sowie stark steigende Mieten und Immobilienpreise. Er habe das Thema daher zur Chefsache erklärt.

