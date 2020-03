Freiburg erlässt Betretungsverbot für öffentliche Orte

Von Deutsche Presse-Agentur

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle hat sich in Landkreis und Stadt Ansbach innerhalb eines Tages verdreifacht. Es gebe zwölf neue nachgewiesene Fälle von Sars-CoV-2, teilte das Landratsamt Ansbach am späten Mittwochabend mit. Damit steige die Zahl in der mittelfränkischen Region auf 18. Einen Tag zuvor waren es noch insgesamt sechs Fälle. In der Stadt Ansbach leben etwas mehr als 40 000 Menschen, der Landkreis zählt laut Bayerischem Landesamt für Statistik knapp 184 000.