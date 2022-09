Freiburg baut „Kältepools“ für Flussfische

Angesichts der Trockenheit und des Wassermangels im Fluss Dreisam werden in Freiburg sogenannte Kaltwasserpools für Fische eingerichtet. In diesen Becken östlich der Altstadt sollen die Fische eine Rückzugsmöglichkeit bekommen, wie das Regierungspräsidium Freiburg am Dienstag mitteilte. Die Bauarbeiten sollen demnach am Freitag offiziell beginnen.

Fischen machen die vergleichsweise hohen Wassertemperaturen auch in anderen Gewässern des Landes zu schaffen. Die Dreisam fließt durch das Freiburger Stadtgebiet und speist die charakteristischen „Bächle“ der Altstadt.

© dpa-infocom, dpa:220906-99-653787/2