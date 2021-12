Freiburg als Dritter in Winterpause: 2:1 gegen Leverkusen

Der SC Freiburg beendet das Jahr 2021 überraschend auf dem dritten Platz der Fußball-Bundesliga. Die Breisgauer gewannen am Sonntag 2:1 (1:1) gegen Bayer Leverkusen und weisen nun 29 Punkte auf, die Leverkusener folgen auf Platz vier mit 28 Zählern. Vincenzo Grifo brachte den Sport-Club mit einem verwandelten Handelfmeter in der 33. Minute in Führung. Charles Aránguiz gelang kurz vor der Pause der Ausgleich (45.+1). Kevin Schade erzielte in der 84. Minute den Siegtreffer für Freiburg.

