Freibadwetter bei 30 Grad: aber Temperaturrückgang naht

Sonnenanbeter können sich freuen. Temperaturen teils über 30 Grad stehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Baden-Württemberg an. Es soll nahezu ungestörten Sonnenschein geben. Am Donnerstag - dem kalendarischen Sommeranfang - ist es laut DWD heiter, es kann in einigen Regionen aber auch einzelne Schauer und Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen um die 23 Grad im Bergland und 29 Grad im Breisgau. Dann macht der Sommer eine kleine Pause, am Freitag soll es sich spürbar abkühlen. Nach der Vorhersage des DWD sind höchstens noch um die 22 Grad am Oberrhein möglich.

Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Baden-Württemberg