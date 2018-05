Ein Mann ist von zwei jungen Frauen in Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) verfolgt worden, nachdem er unmoralische Angebote abgelehnt hatte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Frauen dem 77-Jährigen Geschlechtsverkehr gegen Bezahlung angeboten. Als der Mann ablehnte, verfolgten ihn die Beiden und stiegen sogar in denselben Bus. Erst als der 77-Jährige in die Polizeistelle floh, verschwanden sie. Die Beamten konnten zwei Verdächtige im Alter von 21 und 26 ermitteln.

