Die Frauenorganisation der CDU wählt heute eine neue Vorsitzende. Amtsinhaberin Inge Gräßle tritt nicht wieder an. Um ihre Nachfolge bewerben sich beim Parteitag in Urbach (Rems-Murr-Kreis) Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz, die auch Chefin der Frauen Union Nordbaden ist, und Susanne Wetterich, die die Frauen Union in Nordwürttemberg anführt. In der Frauen Union sind die weiblichen Mitglieder der CDU organisiert.

Die 58 Jahre alte Gräßle hatte wiederholt die Vorherrschaft von Männern in der CDU angeprangert. Nach der Europawahl erklärte sie, es sei ein großer Fehler gewesen, die ersten vier Plätze der baden-württembergischen CDU-Liste zur Europawahl mit vier Männern zu besetzen. Gräßle stand auf dem fünften Platz der Liste und verpasste deshalb den Wiedereinzug ins Parlament. Wiederholt mahnte sie auch eine Reform des Landtagswahlrechts an, um mehr Frauen in den Landtag zu bringen. Dieser Reform hatte sich aber die CDU-Landtagsfraktion entgegengestellt. Es wird sich daher vorerst nichts ändern.

Als Gastrednerin wird die designierte CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2021, Kultusministerin Susanne Eisenmann, erwartet. Die Frage wird sein, welche Botschaften sie für die CDU-Frauen hat.

