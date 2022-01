Frauen-Trainer Kraus verlässt SC Freiburg zum Saisonende

Trainer Daniel Kraus wird den SC Freiburg zum Ende der laufenden Saison verlassen. Das gab der Club am Freitag bekannt. Der 37-Jährige betreut die Bundesliga-Fußballerinnen der Badener seit Juli 2019. „Ich habe drei sehr intensive Jahre hier in Freiburg hinter mir und möchte ab der kommenden Saison eine neue Herausforderung im Fußball annehmen“, sagte Kraus. „Durch die frühzeitige Bekanntgabe herrscht Transparenz, wir als Team können uns auf die Rückrunde konzentrieren, um den bestmöglichen Abschluss zu schaffen.“ Ihr erstes Liga-Spiel im neuen Jahr bestreiten die Freiburgerinnen am 6. Februar bei Eintracht Frankfurt.

© dpa-infocom, dpa:220107-99-623728/2

Vereinsmitteilung