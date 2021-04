Frauen-Bundesligist Hoffenheim: Gallai wird verlängert

Frauen-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Fußball-Trainer Gabor Gallai langfristig verlängert. Der 41-Jährige soll den Kraichgauerinnen bis Juni 2025 erhalten bleiben, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Er sehe „die TSG Hoffenheim auch in Zukunft als die richtige Adresse für mich“, sagte der seit dieser Saison amtierende Chefcoach laut der Mitteilung. Hoffenheim belegt in der Bundesliga-Tabelle der Frauen derzeit den dritten Platz hinter dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg.

