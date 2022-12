Eine Passantin hat eine Seniorin aus einem Fluss bei Schopfheim (Kreis Lörrach) gerettet. Polizeiangaben zufolge spazierte die 72-Jährige am Montag zu nah am Ufer und rutschte auf moosigem Untergrund aus. Eine Passantin hörte die Hilfeschreie der Verunglückten und zog sie aus dem Wasser. Nachdem Rettungskräfte die Seniorin versorgt hatten, konnte sie unverletzt nach Hause, hieß es in den Angaben von Dienstag.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:221206-99-799951/2