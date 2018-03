Eine 82-Jährige ist in Stutensee (Kreis Karlsruhe) von einer Stadtbahn erfasst und getötet worden. Zuvor hatte die als orientierungslos geltende Bewohnerin eines Seniorenheims die Einrichtung verlassen und wurde gesucht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge war die Frau auf den Bahngleisen zu Fuß unterwegs, als eine Stadtbahn sich näherte. Der Bahnführer bremste zwar sofort. Trotzdem konnte er am Sonntagabend nicht mehr verhindern, dass die Frau unter die Bahn geriet. Sie starb an ihren Verletzungen.

