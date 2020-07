Eine Fußgängerin ist in Pfedelbach (Hohenlohekreis) von einem Auto erfasst worden und gestorben. Polizeiangaben zufolge war die 78-Jährige am Mittwoch mit Walkingstöcken auf einem Feldweg unterwegs und betrat eine Verbindungsstraße, ohne auf ein heranfahrendes Auto zu achten. Dessen 68-jähriger Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Seniorin prallte gegen die Windschutzscheibe, wurde auf die Fahrbahn geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.