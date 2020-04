Bei Baumfällarbeiten in einem Wald bei Heiningen (Kreis Göppingen) ist eine Frau tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch traf sie wohl ein Ast am Kopf, als ihr Ehemann einen Baum fällte. Der Senior alarmierte nach dem Unglück am Dienstag die Rettungskräfte. Die Frau kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus und erlag dort ihren Verletzungen. Der genau Tathergang war zunächst unklar.

Polizeimitteilung