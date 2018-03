Frau wird bei Streit im Zug mit Regenschirm geschlagen

Während einer Zugfahrt hat ein Reisender einer Frau mit einem Regenschirm mehrmals ins Gesicht geschlagen. Zeugen hatten nach Polizeiangaben vom Montag ausgesagt, dass das Paar zuvor gestritten habe und der 53-Jährige die Frau schließlich mit dem zusammengeklappten Schirm angriff. Bei der Tat auf der Fahrt von Schwäbisch Hall nach Öhringen erlitt die 42-Jährige eine Wunde im Gesicht. Weitere Attacken auf das Opfer konnten Zeugen bei dem Vorfall vom vergangenen Freitag verhindern, wie es weiter hieß. Polizisten nahmen den Angreifer am Bahnhof in Waldenburg (Hohenlohekreis) vorläufig fest; Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik.

Meldung der Polizei