Frau wird auf Bahnübergang von Zug erfasst und stirbt

Eine Autofahrerin ist an einem Bahnübergang in Heilbronn mit einer Stadtbahn zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte sie am Mittwoch mit ihrem Wagen den unbeschränkten Bahnübergang überqueren wollen und war ausgestiegen. Eine herannahende Stadtbahn erfasste die Frau und ihr Auto und schleifte sie rund 30 Meter mit. Die 66 Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt. Schadenshöhe und die genaue Unfallursache waren zunächst unklar. Laut Polizei hatte die Frau möglicherweise ihr Auto verlassen, weil dieses auf dem Übergang stehengeblieben war.