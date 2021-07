Beim Überqueren von Gleisen ist eine Frau in Gernsbach (Landkreis Rastatt) von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen. Die 73-Jährige habe am Freitag an einer Stelle mit versetzt aufgestellten Fußgängerschranken wohl die herannahende Bahn übersehen, teilte die Polizei mit. Die Frau starb an Ort und Stelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Bahnstrecke komplett. Ein Notfallkrisenteam betreute Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-325462/2

Mitteilung