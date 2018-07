Eine Frau ist im Kreis Konstanz von einem Auto mit Anhänger überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ihr Ehemann das Gespann am Freitag an einem Hang in Tengen abgestellt, um gemähtes Gras aufzuladen. Das Fahrzeug war demnach nicht ausreichend gesichert und setzte sich in Bewegung. Die 61-Jährige versuchte, es zu stoppen, kam jedoch zu Fall und wurde überrollt. Das Gespann nahm bergab laut Polizei an Geschwindigkeit zu, überquerte eine Kreisstraße und kam an den Boxen eines Pferdehofs zum Stehen. Ein Hubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus.

