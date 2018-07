Bei großer Hitze hat die Feuerwehr in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ein Baby aus einem verschlossenen Auto befreit. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine Frau ihr Auto am Mittwoch verriegelt und dabei versehentlich den Schlüssel im Fahrzeug liegen gelassen. Im Baby-Sitz des Fahrzeugs schlief ihr fünf Monate altes Kind. Aufgrund der hohen Temperaturen war schnelles Handeln gefragt: Die Feuerwehr drückte eine Seitenscheibe ein und befreite das Baby aus dem Auto.

Wenn keine Gefahr oder Zeitnot besteht, kann laut Polizei der Ersatzschlüssel geholt werden. Auch der Pannendienst könne das Fahrzeug öffnen. Bei gefährlichen Situationen - zum Beispiel wenn ein Kind eingeschlossen sei - solle allerdings der Notruf gewählt werden.

Meldung der Polizei Ulm